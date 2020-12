Conheça os 15 pratos que serão servidos no Festival Giro Gastronômico

Começa na próxima sexta-feira (4) o Festival “Giro Gastronômico: é batata, é queijo, é Araxá”. Durante 16 dias a população da cidade e os turistas poderão provar 15 novos pratos que foram elaborados por bares, restaurantes e lanchonetes locais a partir de uma consultoria com o chefe de cozinha Edson Puiati, especialista em gastronomia mineira. “Foi um sucesso! São pratos inéditos, alguns mais simples outros mais sofisticados de acordo com cada segmento e o estilo de cada estabelecimento”, ressalta Puiati.

A população terá 16 dias para experimentar essas delícias. “Basta acessar nosso site e escolher qual você quer provar. Fica a critério de cada empreendimento se as vendas serão feitas no balcão ou por delivery”, explica a empresária Maricell Hussein, da Bonare Eventos.

Pratos:

CABOCO FAMINTO

CABOCO PARMENTIER TRÊS QUEIJOS

Medalhão de carne moída, envolto em bacon grelhado, servido com purê de batatas com três queijos e maçaricado. Servido com molho de carne da casa e pimenta biquinho.

CAFÉ DA ROÇA

BATATA ROSTI IMPERIUM

Batata, bacon, queijo imperium, temperos.

CHATEAUBRIAND

COSTELINHA ARAXÁ A LÁ CHATÔ

Costelinha suína ao molho de melaço de cana com cachaça, batatinha ao murro e creme de queijos canastra.

HOTEL DONA BEJA

GALETTE DONA BEJA

Uma versão da lasanha sem massa, batatas fatiadas com queijo, presunto e bacon frito.

EMPÓRIO LÍQUIDO BRASIL

BATATA RÚSTICA COM ANCHO E MOLHO DE CAFÉ

Batata rústica, queijo Araxá, ancho grelhado ao molho de café, cachaça e rapadura.

JEITO LEVE

SALMÃO À JARDINEIRA COM MUSSELINE DE BATATA COM MIX DE QUEIJOS

Musseline de batata com queijo canastra e wasabi, salmão selado e legumes (repolho

roxo, alho porró, pimentões vermelho e amarelo, couve) na manteiga.

LANCHES CASEIROS

CROQUETE DE CARNE DE PANELA COM QUEIJOS

Croquete de batata e carne de panela, recheado com queijos: requeijão, queijo Araxá e parmesão. Empanado com farinha de pão e gergelim.

MANU FORNERIA

STEAK AO MOLHO DE QUEIJO ARAXÁ COM BATATA ROSTI

Filé mignon (steak), ao molho de queijo Araxá servido com batata rosti salpicada com queijo.

TRAILER MATRIZ

POUTINE MATRIZ

Um clássico prato do Canadá, é composto de batatas fritas, queijo muçarela, cheddar e carne de panela cozida e desfiada, finalizado com molho da carne.

MUNDIAL CERVEJARIA E TEMAKERIA

KOROKKE DE BATATAS COM QUEIJO AO MOLHO PONZU E CATUPIRY DE WASABI

Bolinho de batatas com bacon e queijo, empanadas com panko e servidas ao molho Ponzu e catupiry de wasabi.

SABOR DI CASA

GRATIN DAUPHINOISE

Batatas em camadas, refogadas em alho e cebola, leite e creme de leite assadas e

gratinadas com queijo Araxá.

SANTIAGO

ENTRECÔTE AO MOLHO CHIMICHURRI COM CROQUETAS DE QUEIJO

ARAXÁ

Bolinho de batatas recheados com queijo Araxá e muçarela, empanados e fritos, servidos com um entrecôte

grelhado ao molho chimichurri, com maionese de páprica e molho cream cheese.

SPETUS

BOI CHEIROSO ESCONDIDO

Filé grelhado ao molho inglês e folhas de manjericão, servido com uma camada de purê que,ao final, é gratinado.

TEMP ARTE – BURGÃOTEMPERAR-ART

Um sanduíche elaborado com creme de queijo de Araxá, hambúrguer de boi, uma batata rosti, tomate e alface e fatias de bacon.

BOX MINEIRO

ESCONDINHO DE CHILLI MINEIRO

Uma versão de um prato mexicano, feito com feijão, carne de porco e pimenta chilli. Foi elaborado com feijão carioca, temperado à mineira, mas com um toque mexicano, servido com um creme de batata e queijo de Araxá.

O evento

O Festival É Batata é idealizado e organizado pela Bonare Eventos. Previsto para ser realizado em 2021, o evento dá uma amostra do que vai trazer agora, neste fim de ano. É o Festival “Giro Gastronômico: é batata, é queijo, é Araxá”, organizado em conjunto com Sebrae, com o apoio da Bem Brasil, AQMARA, FIEMG, Sindbebidas e Araxá Convention & Visitors Bureau.

A intenção é, além de valorizar e resgatar o que há de mais tradicional na nossa culinária, contribuir com o desenvolvimento econômico local focando num segmento que ainda se recupera das restrições impostas pela pandemia e mostrar a força do agronegócio da região.

SERVIÇO

Festival Giro Gastronômico: é batata, é queijo, é Araxá

Data: 4 a 20/12

Informações para o público:http://ehbatata.com.br

Realização: Sebrae e Bonare Eventos

Apoio: AQMARA, Bem Brasil, FIEMG, Sindbebidas, Sicoob Aracoop e Araxá Convention & Visitors Bureau.