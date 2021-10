Conselho Municipal de Política Cultural convoca agentes para representar literatura e indígenas em nova eleição

O Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) está convocando agentes culturais da sociedade civil que possam representar o segmento de literatura e indígena. As funções serão definidas através de processo eleitoral que foi reaberto recentemente.

Outra etapa das eleições para definir os conselheiros aconteceu no início de agosto. Porém, como os candidatos a essas cadeiras não obtiveram votos, o edital especifica que uma nova eleição deve ser realizada.

As inscrições vão até o dia 3 de novembro e o interessado deve reunir cópia de documento de identidade com foto, CPF, comprovante de endereço atualizado, foto do rosto para apresentação do candidato e um breve histórico sobre a atuação do agente cultural. O interessado também deve apresentar um texto explicando três eixos de atuação que pretende defender como conselheiro municipal.

O edital completo está disponível no link (https://bit.ly/3hRzs3f).