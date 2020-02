Construção da UBS no bairro Max Neumann segue dentro do cronograma previsto

A Unidade Básica de Saúde (UBS) que vai atender aos moradores do Bairro Max Newmann começou a ser construída em outubro de 2019. O prefeito Aracely, visitou a construção, acompanhado da secretária de Governo, Lucimary Ávila, na última semana.

Aracely informou que está cumprindo uma das primeiras promessas feitas quando assumiu a Prefeitura que era a de implantar toda a infraestrutura na área do ensino, na área esporte e principalmente na área da saúde, para as famílias do bairro. Destacou que a UBS representa um marco e fica satisfeito em ver mais uma obra feita por uma empresa de Araxá, gerando empregos na cidade. “Agora os moradores terão um local para tratar da saúde dos filhos e de suas famílias na porta da casa. Implantamos no bairro Cemei, Escola e um grande ginásio poliesportivo. É mais uma realização para os moradores, fazendo com que eles se sintam realmente como parte integrante da cidade de Araxá”.

O pedreiro, Geraldo da Costa, trabalha na construção e comenta que o prefeito Aracely é um grande administrador, fazedor de obra, homem que olha para a classe pobre e merece o respeito de todos de Araxá, de Minas e do Brasil inteiro. “Todas as obras são de primeira qualidade, trabalhei na construção da UPA, na reforma do Colégio Dom José Gaspar, estou aqui construindo a UBS do Max Neumann, só coisa boa”, reforçou.

A UBS do Max Neumann tem 430 m², obra orçada em R$ 906.000,00. A unidade é composta por amplas salas de espera e de reuniões, com sanitários. Possui outras salas de vacinação, coleta, curativos, escovário, cuidados básicos, ginecologia, consultório odontológico e 2 salas multiprofissionais. A estrutura de apoio é composta por salas de medicamentos, esterilização, agentes de saúde, sala de expurgo, sanitários e copa para os colaboradores.