Copa Internacional de Mountain Bike terá estacionamento para mais de 2 mil veículos

A partir desta sexta-feira (28), o Complexo do Barreiro volta a ser palco da Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá. E, pela primeira vez, um problema antigo dos frequentadores está prestes a ser resolvido: a falta de estacionamento adequado.

Para garantir mais conforto e segurança ao público, a organização do evento estruturou uma nova área de estacionamento, com capacidade para mais de 2 mil veículos. O espaço fica a cerca de 500 metros da entrada principal do Barreiro e é uma resposta direta à antiga dificuldade dos visitantes em estacionar de forma regular e segura na região.

Além do bolsão principal, também foram criadas áreas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), idosos e público VIP, com vagas diferenciadas e localizações estratégicas. Os atletas que participarão da competição contarão com um estacionamento exclusivo no Grande Hotel Termas de Araxá, com 400 vagas disponíveis ao custo de R$ 30 para os quatro dias de evento.

A compra do estacionamento deve ser feita com antecedência pelo aplicativo PAGE, disponível gratuitamente para Android e iOS. Nele, o visitante encontra todas as informações sobre a cidade e o evento, além de poder adquirir a vaga do seu veículo. Os valores variam a partir de R$ 30 por dia, com desconto progressivo para pacotes de dois ou três dias. Após a compra, é gerado um QR Code que deve ser apresentado na entrada.

A organização alerta que veículos estacionados na via principal de acesso (Av. Geraldo Porfírio Botelho) ou outros locais proibidos estarão sujeitos a multa e guincho pela Polícia Rodoviária Estadual, que estará com fiscalização ativa nos dias do evento.

Para quem quiser evitar o uso de carro próprio, outra alternativa é utilizar transporte por aplicativo ou transporte coletivo.