CRAS Centro está aberto para atendimentos à população; confira os serviços oferecidos

Para o acesso aos serviços de assistência social, a população de Araxá já pode contar mais um espaço de atendimento na cidade: o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Centro, que está funcionando na Rua Carvalho Lopes, nº 38.

A instalação do novo CRAS faz parte do reordenamento que a Prefeitura de Araxá está realizando no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de atender de forma estratégica toda a população.

Entre os principais serviços oferecidos no espaço estão: atendimento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade, inscrição e atualização no Cadastro Único, encaminhamentos para serviços socioassistenciais e atividades de convivência e fortalecimento de vínculos familiares.

A abrangência do CRAS Centro compreende os bairros: Arasol, Bela Vista, Centro, Fertiza, Guilhermina Vieira Chaer, Guimarães, Jardim Europa, João Ribeiro, Morada do Sol, Nascente do Sol, Pedro Pezzuti, Recanto do Bosque, Rica, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Cristóvão, São Pedro, São Vicente, Solaris, Veredas do Belvedere, Vila Jardim, Parque das Flores, Silvéria, Boca da Mata e toda a zona rural.

Para mais informações, o telefone de contato é o (34) 3691-7119 e o e-mail: [email protected].