Curso gratuito de redação do Enem para estudantes da rede pública de Araxá

O Cefet – MG oferece, de 15/09 a 16/12, 200 vagas para o curso “Redação do Enem sem fronteiras: um caminho para o ensino superior”, destinado a alunos(as) regularmente matriculados(as) no terceiro ano do Ensino Médio da rede pública de Araxá.

Esse curso intensivo de três meses demandará ao menos quatro horas semanais de estudos por parte dos(as) estudantes. Devido à pandemia da Covid-19, a ofertar do curso será totalmente online. Assim, os(as) discentes terão uma hora semanal de encontro síncrono com os(as) professores(as) e monitores(as) às terças-feiras, das 14h às 15h, ou às quartas-feiras, das 19h às 20h. As outras três horas semanais serão dedicadas a atividades de pesquisa, análise e produção textual.

Além de aulas de redação, os(as) alunos(as) participarão de debates interdisciplinares sobre temas atuais com professores(as) das áreas de Biologia, Geografia, História, Artes, Filosofia, Sociologia e Literatura. O objetivo é ampliar seu repertório sociocultural além de contribuir para o desenvolvimento suas habilidades de escrita.

Para participar basta acessar o link e preencher os requisitos especificados.