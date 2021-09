“De setembro a setembro” reforça a importância de iniciativas de prevenção ao suicídio o ano inteiro

Em sinal de alerta, o calendário de setembro se pinta de amarelo para fomentar a reflexão sobre a prevenção do suicídio. Entretanto, este ano a campanha Setembro Amarelo da Prefeitura de Araxá traz à tona a importância da prevenção acontecer o ano inteiro, “de setembro a setembro”.

“Esse trabalho é feito todos os meses, todas as unidades de saúde em Araxá estão aptas para o atendimento inicial para depois encaminhar o paciente a um especialista. No Setembro Amarelo, a gente trabalha isso com mais frequência para trazer esse debate para toda a sociedade”, explica o diretor clínico do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, o psiquiatra Jean Matheus Cezarine Montes.

Ele explica que, em razão da pandemia e visando evitar aglomerações, este ano as atividades estão descentralizadas e distribuídas entres as Unidades de Saúde do município ao longo de todo o mês.

“Teremos rodas de conversa, assembleias de escuta, salas de espera com palestras e vídeos, além de reforçar o atendimento e orientações individuais. Também, em parceria com a Câmara Municipal de Araxá e o Uniaraxá, vamos promover lives sobre a temática. As lives serão transmitidas pelo no canal do Uniaraxá”, explica.

No dia 10 de setembro, instituído no município como o Dia de Combate e Prevenção ao Suicídio no Calendário Oficial de Araxá, por autoria do vereador Raphael Rios, ações externas estão programadas para acontecer na Praça da Matriz de São Domingos, das 8h às 17h.

Conforme o médico, haverá a apresentação dos serviços de saúde mental do município, com a participação ativa das equipes dos Centros de Atenção Psicossociais (Caps) para fazer um intercâmbio com o público de acolhimento geral da população.

“A pandemia mexeu com as emoções das pessoas e mesmo algumas que até então não tinham histórico de transtorno mental ou que já se apresentavam estáveis, apresentaram quadros de depressão, ansiedade e aumento do consumo de substâncias, como o álcool. Por isso, é importante também o autocuidado. Ou seja, você perceber suas emoções e procurar ajuda profissional quando sentir que essas emoções negativas estão cada vez mais constantes e prejudiciais”, reforça.

Em Araxá, as unidades que oferecem o atendimento especializado, são o Caps AD, Caps Maria Pirola e o Caps Infantil, além da Unileste, Unisa, Uninorte e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para casos de urgência e emergência.

Lives – Canal Psicologia – Mídias Sociais Uniaraxá – (https://www.youtube.com/channel/UCsSjzNL4PBMSDIDCzU17Xcg/about)

Link – Programação completa – (https://www.araxa.municipiovirtual.com.br/dados/site_arquivo/8/arquivo/prog-setembroamarelo-2021.pdf)