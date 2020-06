Decreto reduz flexibilização do comércio de Araxá a partir de segunda

A Prefeitura de Araxá publicou, nesta sexta (19), decreto que define novamente pela redução da flexibilização do comércio de Araxá, com funcionamento normal apenas para serviços essenciais. O anúncio foi feito durante coletiva com a imprensa no dia anterior. A medida passa a valer na próxima segunda (22), com vigência de sete dias. Entre as restrições, bares, restaurantes e sorveterias voltam a funcionar somente por delivery ou atendimento de balcão.

A informação sobre novo fechamento do comércio foi tratada pela secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, em um áudio que circulou nas redes sociais que foi direcionado para um grupo de gestores da microrregião. Nele, a secretária comentou sobre Araxá enfrentar sérias dificuldades para encontrar fornecimento de medicamentos para sedação.

A prefeitura tenta conseguir novos estoque em contato com fornecedores do Rio de Janeiro. O medicamento é essencial para intubação de pacientes em estado grave para tratamento não só do coronavírus como também AVC, infarto e outros enfermidades.

Confira o decreto