Defesa Civil de Araxá apresenta Plano de Segurança para Desastres Naturais

Dilúvios, deslizamentos de terra, erosão, incêndio florestal, inundação e tempestades. A Defesa Civil de Araxá apresentou, nesta terça-feira (19), o Plano de Segurança Operacional de Proteção para minimizar os efeitos causados por fenômenos naturais.

A proposta estabelece os procedimentos a serem adotados em resposta a emergências e desastres naturais que eventualmente podem acontecer no município. A Defesa Civil é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.

As ações são relacionadas ao monitoramento, alerta, preparação e resposta em tempo rápido e estruturada, com o objetivo de reduzir danos e prejuízos causados à população. No encontro, estiveram presentes o prefeito Robson Magela, o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, secretários municipais e representantes de órgãos de segurança. Na ocasião, foram detalhados quais procedimentos serão adotados em casos de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas, processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o plano de contingência é fundamental para traçar os procedimentos que devem ser adotados de imediato em resposta às emergências naturais. “Precisamos estar preparados para lidar com todos os eventos adversos causados por fenômenos naturais e que afetam diretamente a nossa população. Além disso, o trabalho também será desenvolvido diariamente nas questões relacionadas ao monitoramento de áreas de risco e estado de alerta no município.”

Mauro ressaltou a relevância do trabalho que é executado pela equipe da Defesa Civil. “Esse plano vem consolidar aquilo que o município já precisava há muito tempo e nós estamos diante de pessoas extremamente qualificadas. Fiz o estudo dele, e não acrescentei uma vírgula de tão bom que estava. Eu tenho certeza que será um avanço muito grande em relação à Defesa Civil do nosso município”, destaca o vice-prefeito.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, explicou que o plano tem como objetivo organizar as ações de preparação do trabalho. “A preocupação é iminente, mesmo que não tenhamos históricos de grandes desastres em Araxá. Temos que ter esse cuidado de estabelecer as metas, organizar os fluxos para que, caso ocorra algum desastre natural, tenhamos condições de dar a resposta para a população a tempo e a hora”, destaca.

O plano foi enviado aos secretários municipais para avaliações e considerações e a assinatura do documento ocorrerá no final deste mês.