Departamento de Meio Ambiente do IPDSA atende mais de 2 mil solicitações em janeiro

Liberação e renovação de alvarás, corte e poda de árvores, notificação ou autuação referente a entulho e lote sujo, vistorias e emissão de laudos somaram em janeiro 2.158 atendimentos prestados pelo Departamento de Meio Ambiente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA). Todos os atendimentos compreendem demandas recebidas presencialmente, via e-mail ou por telefone.

“O Departamento de Meio Ambiente está atrelado à várias secretarias. Além das demandas referentes à fiscalização do cumprimento da lei, também trabalhamos em vários projetos ambientais, como educação ambiental, coleta seletiva, análise de viabilidade de empreendimento e atendimento de demandas do Ministério Público. Cada solicitação tramita entre 1 e 5 dias, o que vai depender do tipo da demanda e se exige pareceres de outras divisões”, explica o chefe do setor, o biólogo Vinícius Santos Martins.

No Departamento de Meio Ambiente que são desenvolvidos projetos ambientais como a regularização dos catadores, arborização e educação ambiental. “Chegamos na administração pública com muita vontade de fazer. Vontade de transformar Araxá para as gerações futuras. Para isso, precisamos educar, planejar e desenvolver. E eu tenho certeza que vamos conseguir alcançar bons resultados a partir dessa gestão humanizada que o prefeito Robson Magela está fazendo. O objetivo é cumprir a lei e promover sustentabilidade”, ressalta Vinícius.