Deputado Bosco debate implantação de startup Desaer em Araxá

O deputado estadual Bosco esteve, nesta semana, em reunião com o presidente da Codemig, Dante de Matos, para debater projetos de interesse de Araxá. Entre os assuntos está a readequação do projeto do Centro de artesanato do Barreiro. Bosco ainda reiterou o pedido de apoio da Codemig visando a instalação da startup Desaer em Araxá.

O parlamentar reforçou que para melhor adequação desse espaço, visando atender os araxaenses e turistas que visitam o Complexo do Barreiro. É necessário melhor estrutura para as futuras instalações dos artesãos, disponibilizando boxes individuais e fechados, que possibilitem ao artesão manter seus produtos no local com segurança. Também pede que seja feita alteração do projeto da rotatória construída em frente a portaria. Esta mudança se faz necessária tendo em vista a melhoria do trânsito e segurança no local. Bosco ainda solicita a destinação de área específica e adequada para a instalação dos bares que funcionam no complexo.

Desaer em Araxá

Bosco solicitou ao presidente Dante de Matos empenho no sentido de viabilizar a implantação da startup Desaer em Araxá, para tanto destinado a área de propriedade da Codemig, localizada ao lado do aeroporto Romeu Zema para operacionalização da empresa.

O Aeroporto Romeu Zema é um dos melhores e mais bem equipados aeroportos do interior de Minas e sua capacidade operacional poderá ser utilizada para testes das aeronaves montadas pela empresa. Araxá concentra hoje a principal fonte de receita da Codemig. É uma cidade de localização geográfica privilegiada com amplo potencial de crescimento, conta ainda com Cefet e o Uniaraxá.

Araxá é posicionada como cidade com potencial para diversificar sua economia, hoje essencialmente mineradora. A mudança da realidade da indústria aeronáutica nacional, com um projeto que avança significativamente, abre múltiplas oportunidades de desenvolvimento tecnológico e econômico para Araxá, que poderá ser a cidade colaboradora e beneficiária do Projeto ATL desenvolvido pela Desaer.