Desfile Cívico-Militar reúne cerca de 15 mil pessoas e encerra Semana da Pátria em Araxá





Com o tema “Educação e Cidadania: Alicerce da Independência”, o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro reuniu cerca de 15 mil pessoas na Avenida Getúlio Vargas, entre participantes e público. A atividade encerrou as comemorações da Semana da Pátria em Araxá, promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação.



O desfile foi organizado em 12 blocos civis e militares e contou com mais de 7 mil participantes. Ao todo, 112 instituições, órgãos públicos, entidades, associações e projetos estiveram representados, além de estudantes da rede pública, servidores municipais e integrantes das forças de segurança.



O evento também contou com a presença de autoridades municipais, secretários, vereadores e representantes das forças de segurança pública, que acompanharam a programação.



Ao longo do percurso, escolas, fanfarras, forças de segurança, secretarias municipais e organizações da sociedade civil apresentaram projetos e ações desenvolvidos em Araxá. Cada bloco abordou aspectos relacionados à educação, cidadania, inclusão, saúde, sustentabilidade, esporte, cultura e valorização da identidade local.



O tema escolhido destacou a educação como base para a formação de cidadãos conscientes e para a construção da independência social e política. A proposta também ressaltou que o aprendizado ultrapassa os limites da sala de aula e está presente em áreas como saúde, meio ambiente, assistência social, cultura e esporte.



A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que o desfile promoveu uma reflexão sobre o papel da educação na formação da sociedade.



“É muito importante proporcionar esse momento aos nossos alunos e a toda a população. Mais do que celebrar uma data histórica, o desfile mostrou que a educação e a cidadania são construídas diariamente, por meio do conhecimento, do respeito, da participação e do cuidado com o próximo. Foi uma programação preparada com muito envolvimento pelas escolas, instituições e equipes participantes”, afirma.



O procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, destacou a importância de despertar o sentimento cívico nas novas gerações.



“Encerramos a nossa Semana da Pátria levando às crianças e aos adolescentes esse sentimento de pátria e de nação. A Independência do Brasil, comemorada em 7 de Setembro, representa um valor que deve ser transmitido às novas gerações para que, no futuro, elas possam defender a nossa nação e a sua soberania”, afirmou.



O estudante Kauã Lucca, de 8 anos, acompanhou a programação e falou sobre a experiência. “Hoje eu vim ao desfile de 7 de Setembro e gostei muito. Este é um momento em que a gente mostra o quanto o nosso país é importante e que nós o amamos”, contou.



A programação da Semana da Pátria contou com momentos cívicos realizados em diferentes pontos da cidade, reunindo estudantes, educadores, autoridades, forças de segurança e representantes da comunidade.

