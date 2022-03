Dia Mundial do Autismo (2/4) tem uma semana inteira de programação em Araxá

A Associação de Apoio aos Pais e Autistas de Araxá – A&+ preparou uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo – 2 de abri. De 28 de março a 2 de abril haverá palestra, roda de conversa, recreação, visitação às escolas e empresas e outras práticas envolvendo pais, portadores do Transtorno do Espectro Autista – TEA e profissionais da esfera multidisciplinar (veja programação abaixo).

A Semana Municipal de Conscientização do Autismo foi aprovada na Câmara Municipal de Araxá através de projeto de lei proposto pelo vereador Raphael Rios. Nos últimos dois anos, a programação se deu por meio de atividades online, em função das medidas sanitárias de proteção ao coronavírus.

Sobre a Associação A&+

A Associação de Apoio aos Pais e Autistas de Araxá – A&+ é uma entidade filantrópica que presta acolhimento e orientações às famílias de autistas de Araxá. Com mais de 80 membros, a A&+ foi criada oficialmente há 2 anos, mas o grupo de apoio existe há cerca de 8 anos, dando suporte aos familiares de portadores do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A Semana Municipal de Conscientização do Autismo foi criada para dar maior visibilidade à população sobre a necessidade de apoio e inclusão desse público nas diversas áreas da coletividade.

PROGRAMAÇÃO

Dias 28/29/30/31 de Março – Visitação às escolas públicas e particulares, clínicas, unidades de saúde e empresas

Dia 29/03: Roda de Conversa com profissionais da Associação A&+

Participação: Bruno Rezende (Psicólogo), Riquelme Leite (Psicopedagoga), Daniela Barreto Vieira (Fonoaudióloga), Priscila Aristenete Borges (Terapeuta Ocupacional), Paloma Resende (advogada)

Local: Auditório da Praça da Família – 19h30

Tema: TEA ao longo do processo de vida

Dia 30/03: Depoimentos e vídeos dos jovens autistas nas redes sociais sobre o autismo na fase adulta. Acompanhem pelo Instagram: @aemaisautismo e Facebook: Grupo A&+

Dia 01/04: Blitz Educativa na Av. Antônio Carlos – 9h – Apresentação da Associação A&+ e Conscientização sobre o autismo

Dia 01/04: Palestra Dra. Karina Cleto (psiquiatra) – Tema: Inclusão do autista em todas as fases da vida

Local: Auditório da ACIA – 19h

Dia 02/04: Piquenique com os autistas e suas famílias no Barreiro – 9h – Recreação – Lanche e lazer

Obs.: Eventos com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia

Medidas de prevenção à Covid-19 serão adotadas, de acordo com decreto municipal e recomendações da Vigilância Sanitária