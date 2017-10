Direitos e promoção da adoção de crianças e adolescentes são temas de eventos em Araxá

Simpósio Municipal de Convivência Familiar e Comunitária e o oitavo Encontro Estadual de Adoção de Minas Gerais ocorrem, gratuitamente, de 20 a 22 de outubro.

A garantia de direitos da criança e do adolescente com ênfase ao direito à Convivência Familiar e à promoção da adoção legal e segura são abordagens propostas durante o Simpósio Municipal de Convivência Familiar e Comunitária e o oitavo Encontro Estadual de Adoção de Minas Gerais, eventos agendados para 20, 21 e 22 de outubro no Tauá Grande Hotel em Araxá.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizados no site: https://www.sympla.com.br/simposio-municipal-de-convivencia-familiar-e-comunitaria–vi-encontro-estadual-de-adocao-de-mg__188171.

Com base na temática “Eu não vou parar de te olhar – o cuidado integral da criança e do adolescente”, 18 profissionais apresentarão e debaterão conceitos que contribuem para o sucesso da reintegração familiar, da adoção legal e de projetos que promovem convivência familiar e comunitária saudável às crianças e adolescentes em condições de acolhimento. Os eventos visam promover reflexões e proporcionar capacitação para profissionais de diferentes seguimentos da rede de proteção da criança e do adolescente, tanto sob a ótica jurídica, quanto psicoeducativa e social.

A realização é da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e do Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Araxá, com apoio do CMDCA e financiamento FIA. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou na fanpage www.facebook.com/gaaaquecendovidas.

Programação Completa

20/10 (sexta)

– 13:30 às 16:30 – pré-evento (minicurso): Olhar os conflitos nascidos nas famílias – Implantação de Oficinas de Parentalidade

Dra. Miralda Dias Dourado de Lavor (Uberaba/MG)

Dra. Luciana Maria Silva (Uberaba/MG)

– 17:00 às 19:00 – Recepção e credenciamento

– 19:00 às 19:30 – Cerimonial de Abertura

– 19:30 às 21:30 – Mesa de Debates 1: Olhar para crianças e adolescentes – o que diz a legislação

Anfitrião mediador: Dr. Renato Zouain Zupo (Araxá/MG)

Tema 1: Caminhos de Interação entre a Rede de Proteção e o Judiciário

Palestrante: Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva (Sidrolândia/MS)

Tema 2: Soluções Jurídicas para Diminuir o Tempo de Acolhimento nas Instituições

Palestrante: Dr. Élio Braz Mendes (Recife/PE)

Perguntas encaminhadas por escrito

– 21:30 – Encerramento

21/10 (sábado)

– 07:30 às 08:30 – Recepção e credenciamento

– 08:30 às 09:00 – Abertura

Rede de Proteção e o Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Sara Vargas (Uberlândia/MG)

– 09:00 às 10:20 – Mesa de Debates 2: Olhar pela e para a criança e adolescente

Mediadora: Dra. Mara Lúcia Silva Dourado (Araxá/MG)

Tema 1: A criança como sujeito de direitos – importância e significado da infância

Palestrante: Suzana Sofia Moeller Schettini (Recife/PE)

Tema 2: O tempo de Institucionalização

Palestrante: Sávio Renato Bittencourt Soares Silva (Niterói/RJ)

Perguntas encaminhadas por escrito para mediadora do debate

– 10:20 às 10:40 – Intervalo

– 10:40 às 11:00 – Amor a qualquer tempo: Depoimento de Willams Amaral (jovem que se tornou filho aos 18 anos)

– 11:00 às 12:20 – Mesa de Debates 3: Olhar para Ações e Soluções.

Mediadora: Jussara Marra da Cruz Tuma (Uberaba/MG)

Tema 1: Destituição do Poder Familiar – Risco ou Defesa da Criança/Adolescente?

Palestrante: Dr. André Delbim Tuma Ferreira (Uberaba/MG)

Tema 2: “Busca Ativa” e o “Programa Quero uma Família”

Palestrante: Maria Barbara Toledo Andrade e Silva (Niterói/RJ)

Perguntas encaminhadas por escrito para mediadora do debate

– 12:20 às 13:50 – ALMOÇO

– 13:50 às 14:20 – Entrevista: Novas configurações familiares – crianças transgêneras, elas existem!

Alexya Lucas Evangelista (Mairiporã/MG)

– 14:20 às 15:45 – Mesa de Debates 4: Um olhar de cuidado

Mediadora: Angélica Gomes da Silva (Uberaba/MG)

Tema 1: Pré e Pós Adoção: o importante trabalho de preparação e acompanhamento de pretendentes à adoção

Palestrante: Professora Hália Pauliv de Souza (Curitiba/PR)

Tema 2: As Dores da Adoção

Palestrante: Dr. Luiz Schettini Filho (Recife/PE)

Perguntas encaminhadas por escrito para mediadora do debate

– 15:45 às 16:05 – Coffee break

– 16:05 às 16:25 – Apresentação artística temática

– 16:25 às 18:25 – Mesa de Debates 5: Olhar ampliado

Mediador: Paulo Sérgio Pereira dos Santos(Indaiatuba/SP)

Tema 1: Acolhimento Institucional: Proteção x Violência?

Palestrante: Maria Sueli Lima dos Santos (Indaiatuba/SP)

Tema 2: Adoção Internacional: mitos e possibilidades

Palestrante: Silvana do Monte Moreira (São Gonçalo/RJ)

Tema 3: Adoção e Devolução – qual o porquê?

Palestrante: Angélica Gomes da Silva (Uberaba/MG)

Perguntas encaminhadas por escrito para mediador do debate

– 18:25 – Encerramento

22/10 (domingo)

Workshop temático – “O Olhar para a Adoção” (momento exclusivo para participantes dos GAAs).

– 09:00 às 09:10: apresentação dos GAAs presentes

Luciana N. Vicente – presidente do GAA Aquecendo Vidas

– 09:10 às 09:40: Possibilidades de adoções necessárias

Paulo Sérgio Pereira dos Santos, projeto Vida/São Paulo

– 09:40 às 10:10: Captação de recursos

Sara Vargas – ONG Pontes Amor, Uberlândia/MG

– 10:10 às 10:30: Coffee Break

– 10:30 às 11:00: Gestão de voluntariado

Jussara Tuma, GRAAU/Uberaba

– 11:00 às 11:30: Atitude Adotiva

Suzana Schettini – GEAD/Recife

– 11:30 às 12:00 – Dúvidas, esclarecimentos e encerramento.