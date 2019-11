Diretores da McCain na América Latina participam de reunião com Aracely

O prefeito Aracely, acompanhado da secretária de Governo, Lucimary Ávila e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Jr, recebeu nesta terça-feira, 5 de novembro, representantes da McCain. A reunião com o presidente da McCain para América Latina, Marcos Lopez Rosales, com diretor do Setor de Agronomia da McCain, Daniel Caldiz e com o diretor de Operações da McCain em Araxá, Carlos Frederico Ayres, definiu novas etapas da instalação da fábrica canadense na cidade.

Ainda nesta semana, o secretário Geraldo Lima e os empresários argentinos, diretores da McCain, participarão de reuniões com o secretário de Governo do Estado de Minas Gerais, Bilac Pinto, para acertar mais detalhes da implantação da fábrica de batatas em Araxá.