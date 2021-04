Diretoria da Santa Casa apresenta prestação de contas na Câmara

A Câmara Municipal realizou, nesta quinta-feira (29/04), Audiência Pública para prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia Araxá, relativa aos recursos advindos de contratos e convênios com a prefeitura. A sessão, solicitada pelo vereador Luiz Carlos (PSL), contou com a presença do diretor presidente do hospital, Marco Aurélio Arantes, com a diretora Assistencial Ana Paula Borges e com a diretora Administrativa/Financeira Valdilene Lemos.





Marco Aurélio apresentou um histórico de atuação da Santa Casa nos últimos meses e os tipos de contratos e convênios estabelecidos. Ele explicou que com o desenvolvimento da pandemia, as clínicas básicas (Ortopedia, Clínica Médica, Cirúrgica e CTI, maternidade) passaram a ser atendidas pelos Hospitais Casa do Caminho e Hospital Dom Bosco, e a Santa Casa se tornou referência para atendimentos de Covid-19 em Araxá e cidades da região.





O diretor falou sobre os desafios enfrentados com a crise. “Há dificuldade na aquisição e requisição dos medicamentos pelo governo federal, o estado não fornece na quantidade necessária, preços abusivos, distribuidoras condicionam pagamento à vista sem assinar contrato ou fornecimento de nota fiscal, e prazos de entrega e preços não são respeitados pelos laboratórios e distribuidoras”, afirmou.





Marco Aurélio salientou que a contratação e manutenção de mão de obra qualificada é um desafio ainda maior do que problemas de infraestrutura. Ao fim da audiência, os vereadores apresentaram sugestões e perguntas.





De acordo com Luiz Carlos, no próximo dia 10, os parlamentares irão se reunir internamente com a diretoria da Santa Casa para tratar da dívida da instituição e apresentar a situação ao prefeito, buscando o melhor possível para a entidade que presta fundamentais serviços ao município.