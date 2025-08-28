Domingo no Parque: esporte e lazer para toda a família no Parque do Cristo

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza a primeira edição do projeto “Domingo no Parque”. Uma manhã de esporte e lazer para toda a família”, no Parque do Cristo, neste domingo (31), a partir das 8h.

O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades, reunindo atividades físicas, integração social e incentivo à qualidade de vida em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

A manhã será marcada por aulas dinâmicas e descontraídas, conduzidas por professores da secretaria de esportes, que prometem animar e motivar os participantes:

• 8h – Alongamento e Exercícios Funcionais, com Prof. Weverton

• 8h45 – Aula de Zumba, com Prof. Tutuca

• 9h30 – Exercícios Funcionais, com Prof. Raquel

• 10h15 – Aula de Zumba, com Prof. Isley

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes (Dedé),a proposta do projeto é oferecer opções acessíveis em um ambiente ao ar livre, valorizando também o convívio social e o lazer das famílias araxaenses e turistas.

Aberto a todos



Não há necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer, de roupas confortáveis, levar garrafinha de água e disposição para participar. O objetivo é incentivar a prática esportiva, o lazer e a ocupação dos espaços públicos como forma de promover saúde e integração para a população