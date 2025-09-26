“Domingo no Parque” leva esporte, lazer e integração ao Parque do Cristo neste domingo (28)

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza neste domingo (28) mais uma edição do projeto “Domingo no Parque”. A iniciativa oferece uma manhã de esporte e lazer para toda a família no Parque do Cristo, a partir das 8h.

Aberto ao público e totalmente gratuito, o evento é voltado para pessoas de todas as idades e reúne atividades físicas, integração social e incentivo à qualidade de vida em um dos pontos turísticos mais visitados de Araxá.

A programação será conduzida por professores da Secretaria Municipal de Esportes, que prometem aulas dinâmicas, animadas e para todos os níveis. Confira os horários:

8h – Alongamento e Exercícios Funcionais, com o professor Weverton

8h45 – Aula de Zumba, com o professor Tutuca

9h30 – Exercícios Funcionais, com a professora Raquel

10h15 – Aula de Zumba, com a professora Isley

Não é necessário fazer inscrição prévia. Para participar, basta comparecer ao Parque do Cristo com roupas leves, garrafinha de água e muita disposição para se movimentar.