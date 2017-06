Duas pessoas morrem e várias ficam feridas em acidente na BR 262

Ônibus da empresa Gontijo, que seguia de Belo Horizonte para Campo Grande (MS) capotou na BR 262, próximo ao quilômetro 652 no município de Ibiá.

O acidente aconteceu na madrugada desta terça (13), por volta das 2h30. Tales Gualberto Rogick de 31 anos e Adriana Villela de 43 anos não resitiram aos ferimentos. Ambos foram encaminhados para o IML de Araxá.

As guarnições do Corpo de Bombeiros e também o socorro da concessionária Triunfo prestaram os devidos atendimentos aos demais passageiros que foram encaminhados para hospitais de Araxá, Uberaba e Ibiá, alguns em estado grave. Em nota os Bombeiros informaram que 24 pessoas estavam no veículo (incluido o motorista e o cobrador).

Algumas testemunhas relataram aos policiais que um caminhão de cor vermelha invadiu a pista da contramão e que o motorista do ônibus, ao tentar evitar a colisão, acabou perdendo o controle direcional, caindo em uma ribanceira. O acidente será investigado pela Perícia Técnica da Polícia Civil de Araxá.