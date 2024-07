Educação em Tempo Integral aumenta em 134% o número de vagas em três anos

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Araxá alcançou um marco significativo na educação municipal, ampliando em 134% o número de vagas na Educação em Tempo Integral. Em 2020, apenas 719 alunos foram beneficiados por esse programa. Hoje, esse número saltou para 1.681 crianças e adolescentes que frequentam a Rede Municipal de Ensino em tempo integral.

Mais 900 alunos foram incluídos na Educação em Tempo Integral da Prefeitura de Araxá, abrangendo 14 unidades de ensino. São alunos com idades entre 6 e 15 anos, matriculados nas turmas dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

A expansão reflete o compromisso da Administração Municipal em garantir um ambiente educacional mais abrangente e inclusivo, proporcionando mais oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para as crianças e adolescentes de Araxá.

Durante o período regular, eles têm acesso ao conteúdo da Base Nacional Comum. No contraturno, participam de aulas de Laboratório de Matemática, Alfabetização e Letramento, Ciências e Tecnologias, Educação para a Cidadania, Musicalização, Cultura e Saberes em Artes, todas aplicadas de forma prática e interdisciplinar, visando a formação integral em seus aspectos cognitivo, físico, emocional, afetivo e social. Além disso, os estudantes contam com cinco refeições ao longo do dia.