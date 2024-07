Educação Pública de Araxá ultrapassa a marca de 14,2 mil alunos matriculados; número é 35% maior que em 2020

A educação de Araxá garantiu avanços significativos nos últimos três anos e meio. Ações importantes conferiram à cidade o título de 3º lugar entre as melhores do estado e a 38ª posição no Brasil. Além de mais qualidade, a rede pública de ensino expandiu o acesso à educação, com um aumento de mais de 35% no número de vagas.

Em 2020, Araxá registrava cerca de 10.500 alunos matriculados nas escolas públicas. Em 2024, o número já alcançou a marca superior a 14.200 crianças e adolescentes nas unidades de ensino. Dentre os principais projetos, destacam-se a construção de novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), a reforma de espaços e a instalação de 24 salas modulares e 10 banheiros, o que garantiu a oferta de 1.000 novas vagas.

Mais de 18 milhões foram investidos em melhorias na infraestrutura dos prédios escolares. Araxá também foi o primeiro município do estado a aderir ao programa “Mãos Dadas”, que garantiu a municipalização de escolas do 1º ao 5º ano. As escolas Eduardo Montandon, Delfim Moreira, Lia Salgado, Padre João Botelho e Pio XII estão, desde 2022, sob os cuidados e investimentos da gestão municipal.

Os novos prédios e mobiliários também ampliaram o número de crianças atendidas. Mais 900 alunos foram incluídos na Educação em Tempo Integral da Prefeitura de Araxá, que agora conta com 1.700 estudantes, abrangendo 14 unidades de ensino. São alunos com idades entre 6 e 15 anos, matriculados nas turmas dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.