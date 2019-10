Eleição dos novos Conselheiros Tutelares de Araxá

A campanha para a seleção dos novos integrantes do Conselho Tutelar de Araxá chega à reta final neste fim de semana. O processo de seleção começou em abril com a inscrição dos candidatos, 34 pessoas se candidataram e após diversas etapas, 14 foram selecionadas para receberem os votos da comunidade. Houve uma desistência e 13 permanecem na disputa.

A Administração Municipal, através da Secretaria de Ação e Promoção Social, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ministério Público e Cartório Eleitoral, é responsável pelo processo e acompanha todas as etapas de seleção das candidatas. O secretário Moisés Pereira Cunha, avalia que o processo foi conduzido com muita transparência, ética e responsabilidade. “Acompanhamos com muita expectativa, uma vez que chegou a hora das candidatas buscarem os votos da comunidade. Os eleitores devem refletir sobre o papel do Conselho Tutelar, observando que os conselheiros eleitos vão representar nos próximos quatro anos um órgão que defenderá os direitos das crianças e dos adolescentes, auxiliará as famílias em diversos segmentos, principalmente em determinadas questões envolvendo os órgãos da justiça”, reforçou o secretário.

Em Araxá estarão aptos a votar eleitores com o título em situação regular, inscritos até o dia 5 de julho de 2019. O processo utilizará urnas eletrônicas e o eleitorado será distribuído em 20 seções. Para votar será necessário apresentar título de eleitor e um documento de identidade com foto. A votação será no próximo domingo, 6 de outubro, das 8h às 17h, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá).