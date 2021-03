Em atendimento aos moradores, rua Paul Harris passa a ser totalmente em sentido único

A Assessoria Municipal de Trânsito e Transportes (Asttran) informa que o trânsito de veículos na rua Paul Harris será totalmente em mão única (subida sentido Centro) a partir desta quinta-feira (25).

A alteração atende pedido da maioria dos moradores da rua Paul Harris e ruas adjacentes que foram ouvidos pela Prefeitura de Araxá, melhorando a fluidez do trânsito e segurança dos pedestres.

A mudança compreende o trecho entre a avenida Prefeito Aracely de Paula com o entroncamento das ruas Campos Altos, Patrocínio e João Magalhães, no bairro João Ribeiro. Os demais pontos da via já funcionavam em sentido único.