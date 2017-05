Empresários de Araxá vão contar com Programa Municipal de Inovação e Modernização

Com a parceria da Prefeitura Municipal de Araxá, Sebrae Minas, e demais apoiadores, empresas poderão investir na melhoria da qualidade e no aumento da produtividade.

Os pequenos negócios representam 95% do total das empresas brasileiras, e são responsáveis por mais de 17 milhões de empregos. Em Araxá, as micro e pequenas empresas correspondem a mais de oito mil empreendimentos. De olho neste cenário, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica (SEDETI), em parceria com o Sebrae Minas, lança, nesta terça-feira (30), o Programa Municipal de Apoio à Inovação e a Modernização Empresarial.

O programa tem como público alvo micro e pequenas empresas do comércio, indústria e serviços, e produtores rurais de pequenas propriedades. O objetivo é proporcionar aos empreendedores do município um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento de suas empresas, por meio de ferramentas para a modernização e inovação como forma de elevar a qualidade, produtividade e competitividade dos pequenos negócios.

Os empresários selecionados para o programa irão participar do Sebraetec – uma consultoria empresarial prestada pelo Sebrae Minas em seis áreas: Design, Inovação, Produtividade, Qualidade, Serviços Digitais e Sustentabilidade. O intuito é promover o acesso subsidiado a serviços em inovação e tecnologia, visando à melhoria de processos e produtos e/ou à introdução de inovações nas empresas e mercados.

Além do projeto Sebraetec, os empresários participantes também contarão com soluções oferecidas pelos parceiros do programa – Sistema S (Sesi/Senai, Senac e Sesc) -, Associação Comercial e Industrial de Araxá (ACIA), Sindicomércio, Uniaraxá, Sindicato dos Produtores Rurais e Emater. A proposta é realizar treinamentos, consultorias e cursos, de acordo com as necessidades identificadas.

Os empresários interessados em participar do programa devem procurar a SEDETI, Av. Rosália Isaura de Araújo, s/n, -Centro Administrativo e preencher um formulário indicando em qual das seis áreas há necessidade de inovar. O projeto pleiteado pelo empreendedor. “Uma vez aprovado, será executado com até 80% do valor subsidiado pelo Sebrae, e os outros 20% fica sob responsabilidade do empresário”, explica o analista da instituição em Araxá, Alessandro Henrique de Souza.

Para os empreendedores rurais de pequenas propriedades, o programa irá oferecer ainda ferramentas que aumentem a eficiência com sustentabilidade econômica, ambiental e social em seus negócios. Já para micro e pequenas empresas do setor industrial, o objetivo é promover soluções que possibilitem o uso racional da água, de energia e a redução de desperdícios de insumos e melhoria da eficiência da mão de obra.

Serviço

Lançamento Programa Municipal de Apoio à Inovação e a Modernização Empresarial

Data: 30 de maio (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Araxá – Avenida Antônio Carlos, s/n – Centro