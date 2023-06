Encerramento do Projeto Viva a Vida é marcado com grande confraternização entre alunos, pais, instrutores e parceiros

Uma tarde para ficar na história de centenas de crianças, adolescentes e seus familiares. Assim foi o encerramento do Projeto Viva a Vida, que ocorreu na última sexta-feira (16), no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), e formou 262 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A solenidade contou com apresentações da fanfarra da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, praça de alimentação, atividades de natação, tênis e futebol society com os alunos do projeto, além da presença de vários parceiros.

O Projeto Viva a Vida chegou a sua terceira edição e foi desenvolvido para proporcionar a crianças, adolescentes matriculados em escolas públicas e atendidos pela Assistência Social da Prefeitura de Araxá oportunidades de acessibilidade, promoção e acesso ao esporte.

O projeto envolveu as Secretarias Municipais de Ação Social, de Esportes e de Educação para que as atividades pudessem ser oferecidas gratuitamente ao público beneficiado. O Viva a Vida contou ainda com equipe de coordenação, educadores físicos, salva-vidas, psicóloga e assistente social.

O plano de trabalho do projeto foi elaborado para atender 160 crianças, de terça a sexta, no sistema de contraturno escolar. No entanto, com o decorrer das atividades, foi alcançado o número de mais de 600 atendimentos semanais.

Paralelas às atividades esportivas, foram ministradas palestras educativas, debates, oficinas, rodas de conversa e dinâmicas com temas relacionados à saúde, esporte, educação, drogas, sexualidade, cuidados básicos de higiene, cidadania, valorização a vida, segurança no mundo virtual, combate ao bullying, entre outros.

Rosemeire de Oliveira Vilela Santos, mãe da aluna Samara Vitória de Oliveira, de 9 anos, fala que o Viva a Vida vai refletir em um futuro melhor para a sua filha e as crianças atendidas. “Fiquei imensamente feliz em participar deste momento e por ter visto não só minha filha, mas tantas crianças e adolescentes serem acolhidos nesse projeto”, afirma.

A coordenadora do projeto, Ana Lúcia Silva, destaca que depois de três edições o momento foi de agradecimento. “Pela participação de familiares e pela confiança depositada em toda equipe do projeto ao longo das atividades. A família, assim como o esporte, é um importante e necessário pilar na vida das crianças e adolescentes de Araxá, e acreditamos que é a base para um crescimento saudável e uma engrenagem fundamental na construção da nossa sociedade”, ressalta.

O prefeito Robson Magela acrescenta que a transformação alcançada por projetos como o Vida a Vida representa muito na formação de cidadãos. “São momentos que ficarão guardados com muito carinho e para sempre na vida dessas crianças e adolescentes. O esporte, a educação e o assistencialismo constroem a vida de inúmeros lares e contribuem significativamente com o desenvolvimento social e a cidadania”, conclui.