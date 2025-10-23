Encontro com representantes da Way e da ANTT cobra melhorias na BR-262

O prefeito Robson Magela se reuniu nesta quinta-feira (23) com representantes da concessionária Way 262 e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para discutir a instalação dos novos pedágios eletrônicos na BR-262, principalmente no trecho entre Araxá e Ibiá, e tratar das melhorias previstas para a rodovia.

Além do prefeito, participaram do encontro o procurador-geral do Município, Jonathan Renault; o diretor-presidente do Grupo Way Brasil, Paulo Nunes Lopes; o gerente de Engenharia da Way 262, Guilherme Baldassari; a gestora de Comunicação do Grupo Way Brasil, Renata Pinarelli; o coordenador regional de Rodovias da ANTT, Marcelo Alcides; e o gerente de Investimentos Rodoviários da ANTT, Luciano Assis.

Durante a reunião, o Robson destacou a preocupação da população com o início da cobrança de pedágio e com o aumento do fluxo de veículos pesados na BR-262. Ele também reforçou a necessidade de implantação de terceiras faixas e de medidas que aumentem a segurança na via.

“A população quer informações sobre a criação da terceira faixa entre Araxá e Uberaba, por causa do intenso fluxo de caminhões e do histórico de acidentes. Também questionamos sobre o funcionamento do pedágio eletrônico que está sendo instalado entre Araxá e Ibiá, e que vai começar a operar em breve, e sobre um sistema de descontos mais atrativo para pessoas que usam a via com frequência. As reivindicações foram feitas e esperamos um retorno rápido”, cobrou o prefeito.

Os novos pedágios estão previstos para começar a operar em novembro, no sistema Free Flow, que identifica automaticamente os veículos que passam pelas praças de cobrança, sem necessidade de parada. Os motoristas poderão efetuar o pagamento por meio do aplicativo ou site da Way 262, em totens instalados na extensão da rodovia ou por meio de tags eletrônicas em até 30 dias.

A Way 262 disponibilizou o canal de atendimento 0800 262 0262 para esclarecer dúvidas e prestar informações aos usuários.