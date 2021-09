Encontro do Circuito Turístico Nascente das Gerais e Canastra em Araxá define reposicionamento de marca

Araxá foi anfitriã da reunião de trabalho da Associação do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, na tarde da última sexta-feira (10), na Pousada Dona Beja. O encontro contou com a presença do prefeito Robson Magela, acompanhado do secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, e reuniu prefeitos, vices e/ou secretários de 15 municípios envolvidos no projeto. Outros quatro municípios que integram o circuito participaram de forma virtual.

Em sua fala de boas-vindas, o prefeito Robson Magela falou da importância de o grupo pensar em estratégias para alavancar o setor turístico, principalmente tendo em vista as oportunidades que deverão surgir no pós-pandemia.

“Se nos preparamos agora, a gente se adianta. E acredito que o trabalho deve ser conduzido no sentido de resgatar a referência no setor que parte das cidades que integram o circuito já foram um dia, especialmente Araxá”, disse o prefeito Robson.

A principal pauta do encontro foi a discussão de um novo projeto que vai reposicionar a marca “Circuito Nascentes das Gerais e Canastra”. A proposta é desenvolver um circuito mais integrativo e baseado em experiências que envolvam o ecoturismo, turismo rural, religioso, náutico, de aventura e gastronomia nas cidades participantes.

“A ideia é que o turista que venha à nossa região, fique por aqui por pelo menos três dias, visitando não só uma cidade, como as outras que também integram o circuito. E quando a gente une forças com essas outras cidades, nós conseguimos uma maior visibilidade e comunicação com turistas do Brasil e até do exterior”, reiterou o secretário Juliano Cesar.

O deputado estadual Bosco, convidado para participar da reunião prévia de apresentação da nova marca do circuito, adiantou que vai incentivar o projeto com a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil.

O gestor do circuito, Kleyber da Silveira, disse que o próximo passo é traçar diretrizes para viabilização do projeto, envolvendo o apoio institucional de empresas, agências de viagem e o apoio de mais políticos através de emendas para investimento em infraestrutura. A expectativa é que a nova marca do Circuito Nascentes das Gerais e Canastra seja lançada em março de 2022.

Além de Araxá, os outros 18 municípios associados ao circuito são: Alpinópolis, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, Piumhi, São Roque de Minas, Ilicínea, Tapira e Vargem Bonita.