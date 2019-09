Entrega de alimentos para o SOS de Araxá

O locutor Robson Magela e a equipe da Rádio Cidade entregaram mais de duas toneladas e meia de alimentos para o Serviço de Obras Sociais (SOS) de Araxá nesta segunda-feira, 2 de setembro. Os alimentos são provenientes da campanha realizada pelo programa Casa da Nona, apresentado por Robson. Durante o mês de agosto os ouvintes da Rádio Cidade trocaram dois quilos de alimentos por um CD Casa da Nona que tem 14 faixas com Robson cantando com diversos artistas araxaenses.

“É com muita satisfação que entregamos os alimentos arrecadados nesta campanha feita pelo Robson no programa Casa da Nona. Estamos muito felizes em colaborar com o SOS”, disse o diretor-presidente da Rádio Cidade, Ênio Braga de Araújo. “Agradeço não só o Robson pela campanha do CD Casa da Nona, mas também todas as pessoas que contribuíram com esse resultado. Agora nós vamos organizar os alimentos e dar sequência na caminhada do SOS”, salientou o presidente da entidade, Cícero Ricardo de Paiva.

Robson Magela destacou a participação da população na campanha. “Essas mais de 2 toneladas e meia de alimentos são a doação do povo de Araxá para o SOS. A nossa cidade tem um povo do coração bom e generoso. Agradeço a todos que trocaram o CD pelos alimentos. Quero agradecer também aos patrocinadores, aos pontos de troca, ao Colégio Atena que foi nosso parceiro e a todos os artistas que participaram deste projeto”,

Robson Magela canta no CD Casa da Nona com Emílio e Eduardo, Ludy e Miller, Luciana de Paula, Lippe e Fernando, Vitor e Versol, Dudu e Jeremias, Dany e Eliane, Dalila Severo, Paulo e Gustavo, Comitiva Magalhães, Max Millian, Haroldo Júnior, Mário Souza e com seu filho Enzo Magela.

O projeto do CD Casa da Nona tem o patrocínio da IOS (Instituto de Odontologia e Saúde), New Life Saúde Dom Bosco, Ekipcar, Padaria Central, Óticas Carol, Pet Prime, WA Placas, Jardim Europa, 1001 Opções, JP Distribuidora, Angus Prime, Links Calçados e Aliados.