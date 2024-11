Equipe da Secretaria Municipal de Esportes se destaca em corrida no fim de semana

A equipe do projeto “Vem Treinar com a Gente”, da Secretaria Municipal de Esportes, participou da Corrida de Rua e Caminhada organizada pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), neste domingo (28).

O evento, realizado na Estância Hidromineral do Barreiro, reuniu mais de 600 participantes e movimentou a cidade em prol do esporte, a família e o bem-estar. Entre os participantes, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes contou com 91 alunos inscritos e foi uma das maiores delegações a participar do evento. Foram 50 adultos, 20 idosos e 20 crianças. Na somatória geral de todas as provas, a equipe conquistou o 2º lugar geral.

A coordenadora do projeto “Vem Treinar com a Gente”, Raquel Honorato, destaca o orgulho pelo desempenho dos alunos e ressalta a importância de envolver a comunidade em eventos esportivos.

“É muito gratificante ver nossos alunos se destacando e, principalmente, incentivá-los a participar de momentos que promovem o esporte e o bem-estar. Esses eventos fortalecem laços e mostram o valor do esporte para todas as idades”, afirma.