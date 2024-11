Equipe paralímpica de Araxá conquista 21 medalhas no Jimi Paradesportivo

Atletas paralímpicos de Araxá se destacaram nos Jogos do Interior de Minas Gerais – JIMI Paradesportivo, realizados em Uberlândia entre os dias 1° e 3 de novembro. Com apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Esportes, os competidores encerraram a participação com 21 medalhas: 15 no atletismo e seis na natação.

A delegação do município foi composta por 23 pessoas, sendo 16 atletas e sete integrantes da comissão técnica. Os jogos reuniram 598 participantes de 32 cidades, para competições em quatro modalidades: Atletismo, Bocha Paralímpica, Basquete em Cadeira de Rodas 3×3 e Natação.

Araxá foi representada pela equipe paralímpica da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A nadadora Ludimila Thamara Borges da Silva obteve o melhor Índice Técnico da Competição (ITC) na natação, conquistando o primeiro lugar nas provas de 50 e 100 metros livres.

Resultados

Atletismo:

– Wesley castro dos Santos – classe 20 (deficiência intelectual)

2° lugar – 100 metros

2° lugar – salto em distância

– Fabricio Alves da Silva – classe 20 (deficiência intelectual)

1° lugar –800 metros

1° lugar – 1500 metros

– Fábio Júlio Alves – classe 20 (deficiência intelectual)

1° lugar – 400 metros

2° lugar – 800 metros



– Deivid Luan Lemes Gualberto – classe 38 (deficiência física)

1° lugar – 100 metros

1° lugar – 1500 metros

– João Paulo Evangelista Cândido – classe 33 (deficiência física)

1° lugar – lançamento de disco

– Maylon Rogério Freire dos Santos – classe 38 (deficiência física) 1° lugar – arremesso de peso

1° lugar – lançamento de dardo

– Jonathan Roberto Carneiro da Conceição – classe 13 (deficiência visual) 1° lugar – lançamento de dardo

1° lugar – lançamento de disco

Natação:

– Ludimila Thamara Borges da Silva – classe S2 (deficiência física)

1° lugar – 50 metros livre

1° lugar – 100 metros livre

– Victor Paulo Fernandes Neves – classe S5 (deficiência física)

1° lugar – 50 metros livre

1° lugar – 100 metros livre

1° lugar – 50 metros costas

– Anderson Jackson Jacob – classe S14 (deficiência intelectual)

2° lugar – 100 metros costas