Equoterapia Prosseguir de Araxá realiza Festa Junina nesse final de semana para arrecadar recursos

A Associação de Equoterapia Prosseguir, com sede em Araxá, no Alto Paranaíba, realiza nesse final de semana uma grande Festa Junina. O evento acontece no sábado, 29 de junho, Dia de São Pedro, a partir das 19h e tem entrada franca. A festa acontece para arrecadar fundos, visando o término da construção da sede da Associação de Equoterapia Prosseguir, entidade que foi fundada em 2008 e já prestou diversos atendimentos na cidade.

Segundo o membro da Associação, Washington Luiz Ferreira, a associação está com as atividades paradas por cerca de três anos devido à falta de funcionários para atender aos pacientes e a necessidade de recursos para construir a sede da instituição. “Como não tínhamos uma sede própria, não conseguíamos doações e mais auxilio da comunidade para continuar com os serviços”, explica Washington.

Recentemente, uma parceria com a Comitiva 100% Rural acendeu novamente a luz, e a Associação Prosseguir conseguiu retomar as obras para a construção da sede própria e levantar fundos para voltar com os atendimentos de pessoas que precisam de Equoterapia para os mais diversos tratamentos. “Hoje estamos com a sede quase pronta, graças a essa parceria com a Comitiva, que veio junto da gente e viabilizou todas as parcerias. A documentação está em cartório para regularizar e na semana que vem isso deve estar resolvido e a associação volta toda regulamentada”, destacou.

A Comitiva também é parceira na realização da Festa Junina. “Toda a festa e também a construção da nossa sede está sendo feita na base de voluntariado e com doações que temos recebido e conseguido com dezenas de apoiadores e com a parceria da Comitiva 100% Rural. A festa é praticamente para a gente arrecadar mais fundos e para que a comunidade conheça o local e veja tudo que a gente já conseguiu fazer. Ainda conseguimos outros parceiros, doações de produtos para a festa e várias empresas estão nos ajudando e contribuindo também”, explica o Presidente.

A entrada na festa será franca e os participantes poderão se deliciar com as típicas guloseimas de Festas Juninas, além, claro, dos shows que vão agitar a noite de São Pedro. Já estão confirmadas as apresentações do violeiro Guito Show, do cantor Vinni Zamboni, e do cantor Felipe Rosa e ainda show das duplas Henrique & Rafael, Iago & Luan e Paulo & Gustavo. Outros artistas devem participar da noite especial.

Serviço

Evento: 1ª Festa Junina Prosseguir

Data: 29 de junho de 2019

Horário: 19h

Local: Sede da “Equoterapia Prosseguir” – Rua Benedita Maria de Jesus, s/n – Bairro Solaris

Entrada franca