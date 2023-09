Escola Aziz J. Chaer será palco da 16ª edição do Prefeitura no Bairro neste sábado

Os moradores do bairro Orozino Teixeira e região poderão tirar dúvidas, sugerir e reivindicar ações diretamente ao Governo Municipal no projeto Prefeitura no Bairro, neste sábado (30). A 16ª edição do evento acontecerá das 8h às 12h, na Escola Municipal Aziz J. Chaer – rua Deolinda Dias Rosa, nº 325.

Nesta edição, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), realiza atividades de conscientização ao Setembro Amarelo com atendimentos com psicólogos e assistentes sociais.

O evento ofertará ainda atendimento veterinário; cadastro castração; vacinação antirrábica;0 testes de leishmaniose; testes de visão; vacinação; campanha da captação de doadores de sangue; distribuição de preservativos; cadastro de alunos para o programa “eu vou” (mobilidade urbana); consulta gratuita de restrições no CPF; encaminhamentos para mais de 800 vagas de emprego e distribuição de mudas.

SERVIÇO



16ª edição Prefeitura no Bairro



Local: Escola Municipal Aziz J. Chaer

Dia e horário: 30 de setembro (sábado), das 8h às 12h

Endereço: Rua Deolinda Dias Rosa, 325, bairro Orozino Teixeira