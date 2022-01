Escolas de Araxá recebem o projeto Programa de Eficiência Energética da Cemig

Com o objetivo de levar iluminação de qualidade aos alunos e profissionais da educação da rede estadual pública, a Cemig está substituindo lâmpadas de alto consumo energético por outras de tecnologia LED nas escolas de Araxá. A iniciativa, que integra o Programa de Eficiência Energética da companhia, é responsável por garantir um consumo mais eficiente e econômico, reduzindo o desperdício de energia e gastos públicos.

Nesta semana, sete escolas estaduais de Araxá estão sendo beneficiadas. São elas: Rotary, Padre Anacleto Giraldi, Professor Luiz Antônio Corrêa Oliveira, Luiza de Oliveira Faria, Maria de Magalhães, Padre João Botelho e Pio XII. Outras sete escolas estaduais do município foram atendidas em 2020, totalizando 3.431 lâmpadas substituídas.

Com essa iniciativa, a companhia estima uma economia de cerca de 50% no consumo das lâmpadas em cada instituição beneficiada, além de melhoria na qualidade da luminosidade e redução de custos com manutenção e compra de equipamentos.

Todas as 3.398 escolas estaduais localizadas na área de concessão da Cemig serão atendidas até 2022. Até o momento, mais de 1.800 escolas já foram atendidas em todo estado.

Segundo o Gerente de Eficiência Energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, as novas lâmpadas têm durabilidade superior e diminuem os custos de manutenção das escolas. “Percebemos que muitas das instituições atendidas ainda faziam trocas constantes de reatores. A substituição das lâmpadas elimina essa necessidade”, explica o gerente.

Alinhada ao objetivo de reduzir impactos ambientais, a iniciativa também compreende a reciclagem das lâmpadas ineficientes. Além disso, segundo Ronaldo Queiroz, tais práticas visam incentivar a sustentabilidade no ambiente escolar e propiciar uma sala de aula mais confortável e adequada para o desenvolvimento dos alunos e trabalho dos profissionais da educação.

Programa de Eficiência Energética e educação

Os investimentos da Cemig em escolas devem alcançar, entre o quinquênio 2018-2022, mais de R$ 43 milhões, considerando a modernização da iluminação de todas as escolas estaduais dentro da área de concessão da Cemig.

O Governo de Minas e a Cemig realizam o Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que é responsável por aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovem o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.