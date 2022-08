Escolas recebem projeto Juventude em ConSerto na Semana do Folclore

Os alunos do projeto Juventude em ConSerto, desenvolvido pela Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, realizam, desde a última semana em instituições de ensino da cidade, apresentações musicais alusivas ao Dia do Folclore. A Escola Municipal Padre João Botelho, o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora e a Escola Estadual Maria de Magalhães, que participam do projeto, estão recebendo as exibições.

De acordo com o coordenador do Juventude em ConSerto e maestro da Escola Municipal de Música, Tiago Lois, o momento é uma oportunidade para que outros estudantes e professores acompanhem o desenvolvimento dos alunos participantes do projeto, que acontece desde abril.

“Um dos principais objetivos desta semana é apresentar para a própria escola o que os alunos aprenderam nas aulas. Até então, a comunidade escolar não conhecia essas habilidades deles. Em paralelo, foi a oportunidade de aproveitar o Dia do Folclore para estimular a cultura, com a apresentações de repertórios musicais e peças teatrais ligadas ao tema, em parceria com o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação”, destaca.

Ele acrescenta que estão previstas novas intervenções com os 90 alunos do projeto, como uma apresentação em outubro na Semana da Criança; a participação na Semana da Música, que acontece em novembro no Teatro Municipal Maximiliano Rocha; terminando com um Concerto de Natal, no mês de dezembro.

“No projeto, os alunos aprendem a tocar instrumentos como violino, violoncelo, percussão e ritmo corporal, além de praticarem o canto coral. Queremos chegar no fim do ano com uma nova atmosfera, quando olharmos para trás e percebermos que estas crianças terão um domínio mais aprofundado da música e um olhar diferente sobre a cultura e a arte em relação à quando chegaram no projeto”, conclui Tiago.