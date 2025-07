Estudante de Araxá é selecionado para equipe do primeiro caminhão de corrida híbrido do mundo com tecnologia de Nióbio

A paixão pela tecnologia e o empenho nos estudos abriram caminho para uma oportunidade inédita na vida do jovem araxaense Luís Henrique Ferreira Reis. Aluno do curso de Manutenção e Mecânica do Senai de Araxá, ele foi selecionado para integrar a equipe do piloto Felipe Giaffone, responsável pelo desenvolvimento e condução do VW Meteor Mission Zero, o primeiro caminhão de corrida híbrido do mundo. O projeto é fruto de uma parceria entre a CBMM — líder global na produção e comercialização de produtos de Nióbio — a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Giaffone Electric.

Aos 22 anos, Luís garantiu a vaga após se destacar em um processo seletivo que envolveu alunos de todo o estado de Minas Gerais. Agora, ele faz parte da equipe que atua diretamente no desenvolvimento de uma das maiores inovações do automobilismo mundial.

“Quando me perguntam como está sendo a experiência, digo que é espetacular. Mas, na verdade, nem tenho palavras para descrever o que está sendo participar da equipe do Giaffone. É muito além do que eu poderia imaginar”, relata o jovem.

Contratado como aprendiz na área de telemetria, Luís atua no monitoramento em tempo real de diversos dados do caminhão, como pressão do motor, temperatura, velocidade e posição na pista. O trabalho é acompanhado de perto por engenheiros experientes e sob mentoria direta dos profissionais da equipe.

“Essa é uma área com poucos profissionais especializados. Por isso, decidimos selecionar um aluno que pudéssemos treinar e capacitar para uma função na qual há grande demanda”, explica Marcos Haddad, Team Manager da equipe.

Para a CBMM, a presença de Luís no projeto reforça a importância da educação técnica como motor da inovação. “Essa iniciativa mostra o quanto a educação profissional pode transformar vidas e criar caminhos reais para o futuro. Ver um aluno saindo da sala de aula para fazer parte de um projeto de impacto global é a concretização do nosso propósito”, afirma Chris Canavero, Head de Sustentabilidade da Companhia.

O próprio piloto Felipe Giaffone destacou o entusiasmo do estudante durante o processo seletivo. “Eu participei de uma das reuniões de seleção, e o Luís era um dos mais empolgados. Estava realmente determinado a fazer parte da equipe. Ele está nos ajudando com a telemetria, aprendendo bastante, e é um prazer enorme dividir essa experiência com ele”, comenta o multicampeão.

Desde o início do projeto, Luís já participou de três etapas da Copa Truck 2025, incluindo a de Interlagos, em São Paulo. Para ele, cada curva representa uma oportunidade de aprendizado e transformação.

“Estar dentro de uma estrutura como a da Copa Truck, aprendendo com engenheiros experientes e lidando com uma tecnologia que envolve Nióbio, é algo que está mudando completamente minha visão de futuro. Quero aproveitar cada momento dessa jornada”, conclui o jovem, orgulhoso por representar Araxá em um projeto que está moldando o futuro do automobilismo sustentável.