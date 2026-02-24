Estudante de Medicina araxaense integra programa nacional de inovação em saúde

Um envio feito nos últimos minutos antes do prazo final acabou mudando os rumos da trajetória de Kevillyn Wislet, estudante do 11º período de Medicina da Afya Centro Universitário Itaperuna. Nascida em Araxá e atualmente vivendo longe da cidade onde cresceu, ela foi uma das quatro selecionadas entre mais de 500 inscritos de todo o Brasil para integrar mais uma edição do Programa Jovens Médicos Inovadores e Pesquisadores.

A iniciativa é desenvolvida pela Dasa, uma das maiores empresas de saúde integrada da América Latina.

Segundo a estudante, o processo seletivo e as entrevistas ocorreram em um momento especialmente sensível: ela ainda estava em luto pelo falecimento do avô. Para Kevillyn, a conquista da vaga já representa um marco antes mesmo do início oficial das atividades, previsto para fevereiro.

“Eram candidatos de todo o país disputando. Apenas quatro foram selecionados, e eu fui uma delas”, afirma, orgulhosa.

Estágio revela talentos e impulsiona grandes trajetórias

Pelo programa já passaram nomes que hoje são referência na área da inovação em saúde, como João Innecco, médico de 24 anos e criador da Marisa.Care, startup mineira do setor de healthtech que já movimentou mais de R$ 115 milhões.

Em sua quinta edição, a iniciativa tem como proposta aproximar estudantes da vanguarda da pesquisa clínica, do uso estratégico de dados e do desenvolvimento de soluções com impacto real no sistema de saúde. Ao longo de 2026, os participantes terão vivências práticas com mentores da Dasa e da Afya, além de workshops e projetos voltados à inovação.