Ex-vereador morre em acidente na BR-262

Foto: Willian Tardelli

O ex-vereador e empresário, José Cincinato, morreu em um acidente no fim da noite de ontem (3) na BR-262. O veículo em que ele estava foi encontrado tombado as margens da rodovia. A polícia acredita que ele teria saído para buscar ajuda quando sofreu uma queda. O corpo de José Cincinato foi localizado a 500 metros do veículo em uma valeta para escoamento de água.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para dar início aos trabalhos de investigação. Uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia relatou que a vítima teve um corte na cabeça, possivelmente, em decorrência da queda.

O corpo de José Cincinato (61 anos) foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Araxá. O velório do ex-vereador será realizado na Câmara Municipal, a partir do meio-dia.