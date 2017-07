Excelência de Atendimento no Serviço Público é tema de palestra na Câmara

Evento foi realizado pela Escola do Legislativo em parceria com o Senac.

A Câmara Municipal de Araxá, através da Escola do Legislativo, realizou na tarde desta segunda – feira (10), no Plenário Guilherme Gotelip Neto, palestra em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac- Araxá) para capacitação dos servidores.

A palestra foi ministrada pela Professora Rosana Santos Jotta, que tem vasta experiência em consultoria empresarial e gestão de pessoas. Ela falou sobre temas como: excelência de atendimento no serviço público e relações interpessoais no trabalho.

O Vice- presidente da Mesa Diretota, Vereador Bosco Júnior (Avante), foi quem abriu o Encontro, ele justificou a ausência do Presidente, Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), que não pode participar pois já tinha uma reunião agendada na Câmara Municipal de Ituiutaba. Bosco agradeceu a parceria do Senac e salientou a importância de se capacitar os servidores do legislativo buscando melhorias continuas.

A Professora Rosana abordou pontos essenciais para aprimoramento dos serviços prestados como: respeito e hierarquia no ambiente de trabalho, necessidades dos clientes internos e externos e fortalecimento da equipe. Participaram da palestra servidores efetivos, assessores e vereadores.