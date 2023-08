Expoqueijo Brasil aguarda mais de 35 mil visitantes entre os dias 24 e 27 de agosto

A ExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards – acontece de quinta (24) a domingo (27), na Estância Hidromineral do Barreiro. A organização aguarda mais 35 mil visitantes durante os quatro dias de evento, que vai movimentar diversos segmentos econômicos como bares e restaurantes, entretenimento, hotelaria, cultura, transporte, entre outros. A exposição é organizada pela Bonare Eventos e conta com parceria financeira e logística da Prefeitura de Araxá.

Aberto gratuitamente ao público, o evento conta com atrações musicais e culturais, autoridades, mestres queijeiros, concurso internacional, chefes de cozinha, produtores, expositores e amantes do maior patrimônio cultural de Minas Gerais e do Brasil.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, afirma que o evento coloca Araxá no cenário gastronômico brasileiro e internacional. “É uma honra para nós receber mais uma vez a ExpoQueijo Brasil. É um evento de grande nível que fomenta o turismo e a gastronomia mineira, gerando lazer e entretenimento para toda a população”, destaca.

Para o prefeito Robson Magela, a Expoqueijo Brasil consolida Araxá internacionalmente como palco das discussões e dos negócios relacionados ao setor queijeiro, além de uma referência importante para grandes eventos no país.

“Fico muito feliz com mais uma edição da ExpoQueijo Brasil em Araxá. Um evento que impacta diretamente nas áreas de turismo, gastronomia, cultura e que valoriza nosso agronegócio. E nossa gestão participa ativamente do movimento de valorização do queijo artesanal, que é um dos marcos do turismo e da gastronomia local. Tenho certeza que, mais uma vez o evento será, um sucesso”, ressalta.

A programação completa está disponível no site ( www.expoqueijobrasil.com.br ).