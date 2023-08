Expoqueijo Brasil fomenta o turismo e movimenta o comércio

Uma experiência única para os amantes de queijo. A ExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards – fomentou o turismo e movimentou o comércio da cidade. Em quatro dias de evento, mais de 35 mil pessoas passaram pela Estância Hidromineral do Barreiro. A Expoqueijo contou com a parceria da Prefeitura de Araxá.

O evento reuniu os melhores queijos do mundo em Araxá. Aberto gratuitamente ao público, a feira contou com atrações musicais e culturais, autoridades, mestres queijeiros, concurso internacional, chefes de cozinha, produtores e expositores.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, ressalta que a Expoqueijo mais uma vez foi um sucesso. “O evento fomentou o turismo da cidade atingindo diversos segmentos econômicos como bares, restaurantes e hotelaria. É um evento de grande nível e estamos ansiosos para o ano que vem”, reforça.

O prefeito Robson Magela destaca que a Expoqueijo é um dos principais eventos que destaca Araxá para os cenários nacional e internacional. “A Expoqueijo é um evento magnífico que reuniu expositores nacionais e internacionais, atraindo visitantes de várias partes do Brasil e do mundo. A Gestão Municipal vai sempre continuar contribuindo com o incentivo do turismo local e promovendo o acesso à cultura para toda a população”, conclui.