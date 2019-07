FAMA é solidária com a Santa Casa

A FAMA – Fundação de Assistência à Mulher Araxaense doou quatro cubas, com design exclusivo, para a Santa Casa de Araxá. Este material foi ganhado do renomado arquiteto Diego Revollo, filho do araxaense Vitor Hugo Porfírio Borges, residentes na capital paulista.

As cubas contam com assinatura do artista que explicitou que as cubas poderiam ser utilizadas para a finalidade que a Fama desejasse. A Superintendente-presidente da Fama, Annette Akel, informou que assim que a entidade tomou conhecimento de que a Santa Casa de Araxá precisava de materiais variados para a realização de suas manutenções internas, decidiu realizar a doação.

Na foto estão Antônio Ribeiro da Silva, então provedor da Santa Casa; Larissa Borges de Resende, superintendente; e Maria Teresa Alves Carvalho, secretária geral, Edinah Augusta Moreira de Faria Souza e a arquiteta Maria Iracema Reis Di Mambro.