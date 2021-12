Famílias carentes recebem o Cartão da Família e Programa Renda Básica começa a ser pago nesta quarta

Um projeto que gera esperança, proporciona acolhimento e oportuniza autonomia financeira para famílias em vulnerabilidade social. O Programa Renda Básica Araxá é um subsídio financeiro mensal de até R$ 200 para pessoas em situação de pobreza no município e começa a ser pago nesta quarta-feira (15).

A cerimônia para a entrega do Cartão da Família do Programa Renda Básica Araxá aconteceu nesta segunda-feira (13), no Teatro Municipal, e reuniu 160 famílias que tiveram o cadastro aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Ao todo, 1.590 famílias em vulnerabilidade social estão contempladas com o auxílio. A lista com os nomes dos beneficiados e o local de retirada do Cartão Família está disponível no site da Prefeitura de Araxá ( https://bit.ly/31LUH1j ) e publicado no e.Doma – Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o benefício vem em boa hora, já que o programa é um acolhimento para famílias que estão passando por problemas financeiros. “Este é um governo de oportunidades. Muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia e inúmeras famílias estão passando por dificuldades. O Programa Renda Básica vai de encontro justamente com esse momento que estão vivendo, servindo de suporte e complementação de renda dessas famílias em vulnerabilidade social para que elas possam buscar algo melhor no futuro”, ressalta.

As famílias beneficiadas receberão durante 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a ajuda financeira que servirá de complemento da renda familiar. “Com o aumento da inflação, as coisas estão ficando cada vez mais caras, e esse auxílio chega em boa hora para as famílias. Finalizamos o ano de 2021 com muita felicidade em poder beneficiar quase 1.600 famílias e esperamos que no próximo ano consigamos alcançar ainda mais pessoas que necessitam”, destaca o vice-prefeito Mauro Chaves.

Segundo a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, o Programa Renda Básica complementa outras ações que a prefeitura já oferece para a população em vulnerabilidade social. “Nós temos alguns projetos que atendem famílias que estão vivendo em situação de pobreza, como por exemplo, o “Alimentando Quem Precisa”, que concede cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade. Portanto, o Renda Básica Araxá é justamente um complemento, onde essas famílias terão autonomia para investir o dinheiro, seja para o pagamento de uma conta de água, luz, remédio, botijão de gás, dentre outros gastos básicos de qualquer pessoa”, afirma.