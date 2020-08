FCCB abre inscrições para cursos gratuitos do projeto Arte e Vida

A Fundação Cultural Calmon Barreto segue com o projeto Arte & Vida. Já estão abertas as inscrições para os cursos de Bordado em Pedrarias e Bordados Pontos Básicos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MG).

As inscrições podem ser feitas na FCCB pelo telefone 3612-9339.

O objetivo é preservar as técnicas artesanais, além de proporcionar o aumento na renda familiar. Serão 10 vagas em cada curso, destinadas ao público rural, de acordo com os critérios do Senar/MG.

Os cursos obedecerão às normas de segurança exigidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, com distanciamento social, uso de máscara obrigatório e álcool em gel para higienizar as mãos.

Informações

– Bordado em Pedrarias – 35 horas de carga horária: segunda a sexta, das 8h às 17h / 24 a 28 de agosto.



– Bordados Pontos Básicos – 35 horas de carga horária: segunda a sexta, das 8h às 17h / 31 de agosto a 3 de setembro.