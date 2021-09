FCCB reabre inscrições de edital para premiações ao setor cultural em Araxá

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) reabriu as inscrições do edital que visa reconhecer e premiar artistas de Araxá. O edital da Lei Calmon Barreto foi publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma) desta sexta-feira (17) e, artistas devidamente cadastrados no sistema da fundação, podem realizar a inscrição a partir da próxima segunda (20) até o dia 13 de outubro. O resultado preliminar será divulgado no dia 22 de outubro.

De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, a reabertura do edital aconteceu devido à baixa procura na primeira fase do projeto e desclassificação de alguns artistas por falta de documentação.

Foram 23 inscrições e somente 13 artistas que atendiam às especificações foram selecionados para receberem a premiação. “É importante ler o edital com atenção e repassar quais documentos são exigidos, uma vez que muitos que tentaram não conseguiram por falta de documentação. E quando isso acontece, a comissão que recebe esse material já elimina de vez e a pasta do artista nem chega à Comissão de Portfólio”, adverte Cynthia.

Os nomes dos 13 participantes que foram selecionados na primeira edição da Lei Calmon Barreto foram publicados no Doma 398, do dia 3 de setembro. “Os que foram reprovados podem buscar as pastas com o portfólio e verificar através do relatório da comissão o que ficou faltando. Assim, o artista pode reunir essas informações e pleitear novamente a premiação através do edital”, explica.

Nesta segunda etapa, a Lei Calmon Barreto prevê a distribuição de R$ 225 mil em premiações para artistas da cidade. A premiação será dividida por categoria, por meio da apresentação de um portfólio / comprovante de todas as ações que foram desenvolvidas com no mínimo dois anos de atuação.

As inscrições para pleitear as premiações serão realizadas de forma presencial, das 8h às 17h. Os documentos devem ser entregues na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto, na Praça Arthur Bernardes, n° 10, Centro. O edital está disponível no site (www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br).