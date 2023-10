Feirão de Emprego da Indústria com a oferta mais de 100 vagas acontece nesta quinta

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), promove o Feirão de Emprego da Indústria nesta quinta-feira (26), das 8h às 12h, na sede do Senai Minas Araxá – rua Abrão José Bittar, nº 405. São 10 empresas participantes, com a oferta de mais de 100 vagas de emprego.

O feirão conta com oportunidades nas áreas de caldeiraria, mecânica, segurança do trabalho, solda, entre outras. O evento tem como objetivo oferecer à população a participação direta de indústrias com vagas abertas, além de estandes com cursos de qualificação.

Os candidatos interessados em participar do Feirão do Emprego devem comparecer com documentos de identificação e currículo impresso (quanto mais cópias, mais oportunidade terá o trabalhador).

O coordenador do Sine Araxá, Luis Flávio de Melo, reforça que o Feirão de Emprego auxilia as empresas a preencherem o maior número possível de postos de trabalho que estão abertos.

“Essa ação conjunta visa ampliar o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Por meio do evento, é muito mais fácil para que o trabalhador saiba quais vagas estão em aberto e que o empregador visualize quais são os potenciais candidatos”, reitera.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, destaca que a indústria é um dos principais setores que movimentam a economia local, e o Feirão do Emprego é o local certo para quem busca oportunidade e qualificação.

“Estamos com essa importante parceria com o Senai justamente para quem oferece emprego e para quem busca espaço no mercado de trabalho. Há grande demanda para o preenchimento dessas vagas, e quanto mais emprego e renda gerados, mais a economia local se desenvolve”, conclui.