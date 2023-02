Fenadoces 2023 vai acontecer em novo local e promete ser ainda maior e mais saborosa

Pode já ir se preparando para deixar a dieta de lado por alguns dias, porque a feira mais deliciosa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba está de volta, muito maior e mais recheada de atrações. A Feira de Doces de Araxá (Fenadoces) chega em sua terceira edição, e em 2023 acontece de 05 a 09 de abril, com um novo local de realização. Segundo o produtor geral do evento, Alexandre Borges, o estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, na Avenida Imbiara, no coração de Araxá, vai ser a nova casa da Feira.

“As duas primeiras edições foram um sucesso, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Mas, nesse ano, nós viemos para o Estádio, um local de acesso ainda mais fácil, maior e de visibilidade para todas as pessoas. A Avenida Imbiara é ponto de passagem para todo mundo, tem trajeto do transporte coletivo e todo mundo consegue chegar facilmente por lá. Estamos preparando um evento especial, que vai ficar na história e marcar toda as pessoas que estiverem com a gente para curtir toda a nossa estrutura e programação cultural”, explica o produtor.

Serão 60 expositores de doces de Araxá e região, outros 10 estandes de gastronomia, além de alguns Food Trucks. Ainda há vagas para quem quiser colocar sua marca e seus produtos na Fenadoces 2023. A Associação de Doceiros de Araxá (ADA) chega como parceira da Feira e apresentar seu trabalho, além de abrir espaço para novos associados. Essa é uma nova entidade representativa da cidade, que busca reunir aquelas pessoas que vivem da arte dos doces em Araxá, uma marca registrada da cultura culinária da cidade. Tudo está sendo minuciosamente pensado para receber com conforto todos os visitantes. E a criançada pode aguardar: o Coelho da Páscoa vai chegar no dia 09 de abril, no Domingo de Páscoa e ainda foi garantida a presença da carreta do Banco do Brasil.

Segundo a idealizadora da Fenadoces, Fabiana Alves, a estrutura de 2023 ainda vai abrigar a área kids e um amplo espaço de espetáculos de teatro e música. “Mais do que um evento que resgata a cultura doceira, que a cidade de Araxá é uma referência histórica com seus doces tradicionais e conhecidos em todo mundo, a Fenadoces vem para promover a arte para todas as pessoas, com espetáculos e shows de qualidade, que levam ao público momentos de alegria, diversão e de imersão no universo lúdico da arte. Estamos montando uma programação diversificada e que vai surpreender”, ressalta.

A programação completa da feira será divulgada em breve. A Fenadoces é feita através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com Patrocínio Master da CBMM, Patrocínio da McCain e, Apoio da Prefeitura de Araxá, do Banco do Brasil e uma realização do Donuts da Fabi. A Giganet é parceira do evento e vai ser a provedora oficial da internet no espaço. A entrada é gratuita. Mais informações em @fenadoces.