Fenadoces começa nesta quarta com oficinas gastronômicas, shows e concurso inédito

Araxá se prepara para cinco dias recheados de sabor, cultura e aprendizado. A 5ª edição da Fenadoces – Feira de Doces de Araxá – começa nesta quarta-feira (16), no Complexo do Barreiro, segue até o próximo domingo (20) e traz uma novidade este ano: além das atrações artísticas e feira gastronômica de produtos típicos, a programação voltada para o produtor ganhou mais espaço com palestras, rodas de conversas e oficinas gastronômicas.

As atividades abordam temas como precificação, boas práticas de produção, marketing digital, turismo e empreendedorismo familiar, e serão todas realizadas no hall do Cine Teatro do Grande Hotel.

Outra novidade este ano é a primeira edição do concurso de doces “Raízes & Releituras: Sabores que Contam Histórias”, no sábado (19), que celebra a memória, a cultura e a criatividade da doçaria local. Foram mais de 60 inscritos, e a divulgação do resultado será no domingo (20).

No Pátio Feira, 40 expositores, vindos de diferentes partes de Minas Gerais, São Paulo e do Distrito Federal, apresentarão ao público desde as tradições até as novidades do setor.

A Fenadoces Araxá 2025 conta com a parceria da Prefeitura de Araxá, por meio das secretarias de Turismo — com apoio financeiro e logístico —, de Segurança Pública — com apoio no planejamento e execução das medidas de segurança coordenadas pela Guarda Patrimonial e Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans) —, e de Serviços Urbanos — responsável pela coleta e destinação adequada dos resíduos gerados.

A secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa, reforça a importância da feira no calendário de eventos da cidade. “Já virou tradição! E, além de movimentar a economia da cidade, é uma oportunidade de apresentar a cultura gastronômica local e uma boa opção de entretenimento e lazer para toda a família, em um ponto turístico símbolo de Araxá, o Complexo do Barreiro.”

Programação musical



No Palco Fenadoces, a agenda musical inclui nomes como Latitude 19, Cena de Cinema, Porcas Mamonas e, a grande atração esperada do evento, a banda “Os Paralamas do Sucesso”, que se apresenta na sexta-feira (18), a partir das 22h.

A entrada para o show é gratuita, por meio de uma parceria que viabilizou o acesso por meio de uma ação solidária em parceria com SESC: a troca do ingresso pela doação de 2 litros de óleo de cozinha. Os ingressos já estão esgotados e, os 12 mil litros de óleo arrecadados serão distribuídos entre 37 instituições sociais de Araxá e da região. A programação completa pode ser conferida no site www.fenadoces.com.br.

A feira é uma realização da ADA – Associação dos Doceiros de Araxá, com patrocínio da CBMM, da McCain, do Grupo Zema, da Ville Gestão Imobiliária e do Grande Hotel Termas de Araxá, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Além da Prefeitura de Araxá, o evento tem como apoiadores o Programa Sesc Mesa Brasil, Condor Eventos, Bileve, GIGA + Fibra e Rota Araxá.