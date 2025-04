Fenarap tem início em Araxá com 40 expositores e foco na diversidade do agronegócio

A primeira edição da Feira de Negócios de Araxá e do Alto Paranaíba (Fenarap) teve início na manhã desta quarta-feira (9). Integrada à tradicional Exposição Agropecuária de Araxá (ExpoAraxá), a Fenarap destaca a diversidade da produção rural do município. A realização conta com o apoio da Prefeitura de Araxá.

Diferente das edições anteriores da ExpoAraxá, que eram voltadas exclusivamente à pecuária de leite e corte, a Fenarap traz a força da agricultura araxaense em culturas como batata, cenoura, cebola, alho, beterraba, citros, soja, milho, trigo e café. A pecuária também segue com protagonismo, com a realização do tradicional torneio leiteiro.

A feira conta com 40 expositores de diversos segmentos do agronegócio, incluindo venda de insumos, sementes, rações, maquinários e veículos. Além de movimentar a economia local e gerar renda por meio de novos negócios, o evento também projeta o nome de Araxá.

Para o prefeito Robson Magela, a feira é uma oportunidade de a cidade mostrar o que ela tem de melhor. “Araxá se destaca no agronegócio pela força do seu produtor rural, que está sempre em sintonia com as melhores práticas e tecnologias do mercado. Diversos produtos de qualidade saem da nossa cidade e ganham o país, reafirmando a vocação agrícola do nosso município”, destaca.

A programação da Fenarap vai até domingo (13) e inclui ainda julgamentos de animais e feira genética. Já na próxima semana, de 18 a 21 de abril, acontece a 45ª ExpoAraxá, com shows, parque de diversões, rodeio e atrações culturais.