Festival de Carros Antigos arrecada alimentos para entidade filantrópica de Araxá

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) recebeu no último fim de semana mais uma edição do Encontro de Carros Antigos de Araxá. O evento gratuito, promovido pelo grupo Carburados, atraiu colecionadores, famílias e entusiastas de automóveis clássicos, reunindo cultura, lazer e solidariedade em um só lugar.

O encontro arrecadou mais de 160 cestas básicas, que foram doadas à Associação do Amor de Araxá, entidade que oferece apoio a pessoas com câncer no município. Além da mostra automotiva, o evento contou com uma praça de alimentação, feira de artesanato e atrações voltadas para toda a família, promovendo um ambiente de convivência e lazer.

Entre os destaques da exposição, estavam modelos que atravessam gerações, como a Moto CB 750 (1974), o clássico Chevrolet 51 (1951), o caminhão Scania 111 (1976), o robusto Jipe (1969), a tradicional Veraneio (1967), o estiloso Dodge Magnum (1979), o querido Fusca (1969) e o lendário Opala SS (1976).

O grupo Carburados, responsável pela iniciativa, é formado por colecionadores e amantes de carros antigos de Araxá, que já realizavam encontros em espaços como o Estádio Municipal e o Complexo do Barreiro. De acordo com a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, a realização do evento na FCCB representa a valorização do patrimônio cultural local, unindo memória, entretenimento e solidariedade em um mesmo espaço.

“É uma alegria para nós receber um evento como esse na Fundação. Além de resgatar a memória afetiva da nossa cidade por meio desses veículos históricos, o encontro fortalece o sentimento de comunidade e ainda promove ações sociais importantes. Acreditamos que cultura e solidariedade caminham juntas e esse evento é um belo exemplo disso”, destaca Madalena Aguiar, presidente da FCCB.