Festival FloRIR o Cerrado, realizado pela CBMM, celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente em Araxá

A CBMM escolheu o Dia Mundial do Meio Ambiente para presentear a comunidade de Araxá com acesso à cultura, atividades educativas, diversão e entretenimento. O Festival FloRIR o Cerrado acontece no dia 5 de junho, das 9h às 18h30, no Parque do Cristo, cartão postal do município localizado na zona norte. Com apoio da Prefeitura de Araxá, o evento contará com atrações para toda a família e entrada gratuita. A iniciativa, que conecta diversos projetos em uma grande plataforma, também é um convite à população araxaense para aderir ao movimento de cuidado e preservação do Cerrado, bioma que cobre o Triângulo Mineiro e cerca de 22% do território nacional.

A primeira edição do Festival FloRIR o Cerrado terá a condução da apresentadora Rúbia Mesquita, educadora, apresentadora do programa infantil TVX durante 11 anos, e, agora, Youtuber com canal próprio na plataforma. A programação, voltada para toda a família, será diversificada e terá entre as atrações: oficinas, apresentações artísticas e teatrais, atividades de entretenimento, atividades do Programa de Educação Ambiental “Cientistas do Cerrado”, presença da Biblioteca Itinerante e apresentações musicais.

Fernanda Cursino, da área de comunicação e marketing da CBMM, explica os objetivos do evento e reforça o compromisso da Companhia com a comunidade local. “Queremos que o Festival FloRIR o Cerrado seja um novo marco cultural da cidade e que entre para o calendário oficial de Araxá. Um evento aberto ao público, e que tem, além das atrações culturais e artísticas, caráter educativo e um chamado muito importante: o de preservação da biodiversidade do Cerrado mineiro.”

Kika no Cerrado

O evento também será palco para apresentar para a comunidade a turma “Kika no Cerrado”, novos mascotes da CBMM que fazem um resgate da memória afetiva local sobre um personagem famoso nas gerações dos anos 80 e 90 e que foi protagonista do Programa de Educação Ambiental na cidade, o Lobo Kiko.Os novos personagens são a Loba Kika, representada como neta do Lobo Kiko, a Anta Eva e o Tamanduá Manduca, mensageiros de ações de educação ambiental e culturais da Companhia.

Fernanda Takai e Orquestra Ouro Preto juntos no palco do festival

O encerramento do festival ficará a cargo da cantora mineira Fernanda Takai, vocalista da Banda Pato Fu, e da Orquestra Ouro Preto, com apresentação do concerto “O Tom da Takai”, um tributo a Tom Jobim. O espetáculo, sucesso de público e crítica, fez sua estreia em 2019, em turnê por quatro cidades mineiras e voltou a ser apresentado de forma virtual durante o período da pandemia. Agora, neste retorno aos palcos, chega a Araxá para presentear o público com o reportório de um dos principais expoentes da música brasileira.

O concerto, sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo e arranjos do compositor Arthur de Faria, reviverá clássicos que fazem parte da memória da música popular brasileira, como “Chega de Saudade”, “Insensatez” e “Corcovado”, redescobrindo pérolas menos conhecidas do grande público, como “Aula de Matemática” e “Ah, Quem me Dera”, e louvando encontros musicais de Tom Jobim com outros ícones do Brasil, como Vinicius de Moraes e Dolores Duran, e do mundo, como Frank Sinatra.

“A música de Tom Jobim é parte essencial de nossa cultura. Por isso, preparamos um grande espetáculo, à altura da importância e do legado de nosso maestro soberano, com o toque mágico e ímpar da voz da Takai”, comenta Toffolo.

As palavras do regente ecoam na fala da cantora mineira, que promete uma apresentação em que a música de qualidade é garantida. “De beleza lírica por conta das lindas letras e musicalmente forte pela apresentação da orquestra, que sempre impacta positivamente a vida das pessoas”, sublinha Takai.

Serviço:

Festival FloRIR o Cerrado

Data: 05 de junho

Horário: das 9h às 18h30

Local: Parque do Cristo – R. Washington Barcelos, 225 – Santa Rita, Araxá – MG

Entrada gratuita

Mais informações:

Instagram: @CBMM_Oficial

Twitter: @CBMM_Oficial

Facebook: https://www.facebook.com/cbmmoficial/